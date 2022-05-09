Армения сменила своего представителя в НАТО

9 мая. 11:43

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал сегодня указ о назначении нового руководителя армянской миссии при НАТО. Им стал экс-глава отдела МИД по вопросам НАТО Арман Исраелян.

"В соответствии с предложением премьер-министра Армении, а также пунктом 2 части 1 статьи 132 Конституции, частью 1 статьи 14 закона "О дипломатической службе", назначить Армана Исраеляна руководителем миссии Армении в НАТО (резиденция в Брюсселе)", - приводит Спутник-Армения текст указа.

Одновременно Хачатурян уволил с должности руководителя армянской миссии при НАТО Гагика Ованнисяна, работавшего там со времен свергнутого националиста Сержа Саргсяна.