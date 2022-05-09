Узбекистан провел "Бессмертный полк"

9 мая. 11:28

Сегодня днем в Узбекистане, на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте, прошла памятная акция "Бессмертный полк". Участие в ней приняли порядка 200 человек.

В Ташкенте акция "Бессмертный полк" проводится на "Братских могилах" с 2014 года. 9 мая является в Узбекистане Днем памяти и почестей, когда люди поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и возлагают цветы у Вечного огня.

Как передает РИА Новости, на акции присутствовал посол России в Узбекистане Олег Мальгинов и главы дипломатических миссий стран СНГ. Они возложили цветы к могиле Неизвестного Солдата.

На фронтах Великой Отечественной войны воевали почти 2 млн жителей Узбекской ССР, из которых 540 тыс погибли в боях, еще 160 тыс пропали без вести. На сегодняшний день в Узбекистане живет 240 ветеранов и 10 тыс тружеников тыла.