Шалва Папуашвили поздравил грузинских ветеранов с Днем Победы

9 мая. 10:56

С поздравлениями грузинским ветеранам Великой Отечественной войны сегодня обратился председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, поблагодарив их за самоотверженность, проявленную в годы защиты Родины от нацистской угрозы.

"Поздравляю ветеранов с Днем Победы над фашизмом! Хочу разделить вместе с вами эмоцию, которую вызывает в вас 9 мая, когда за секунды оживают воспоминания, в которых печаль, боль и радость меняются друг с другом", - приводит его слова Спутник-Грузия.

Папуашвили подчеркнул, что в памяти грузинского народа сохранены истории всех защитников отечества. "Сегодня мы чтим соотечественников, героев, которые отдали свою жизнь в борьбе за лучшее будущее. Спасибо за самоотверженность. Это ваш день, а добытая вами победа – победа всего человечества!", - заключил он.

Спикер грузинского парламента лично поздравил с Днем Победы 103-летнюю ветерана войны Мери Маградзе.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны из Грузинской ССР на фронт ушли 700 тыс солдат и офицеров, погибли в боях порядка 400 тыс. 167 грузинских воинов стали Героями Советского Союза, десятки тысяч получили различные боевые награды.

Сегодня в Грузии живет 172 ветерана Великой Отечественной Войны.