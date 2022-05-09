Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем Победы

9 мая. 10:14

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил сегодня с Днем Победы президента России Владимира Путина и председателя российского правительства Михаила Мишустина.

"Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю Вас с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. С чувством безмерной благодарности сегодня мы вспоминаем всех тех, кто внес решающий вклад в достижение мира, чествуем наших дорогих ветеранов и тружеников тыла. Их героизм и беспримерный подвиг навсегда останутся в наших сердцах", - сказано в обращении Пашиняна Путину.

Премьер-министр Армении заявил, что "память о великом прошлом обязывает укреплять унаследованные нами узы дружбы и всесторонне развивать армяно-российские отношения во благо народов наших стран", и пожелал президенту России и российскому народу крепкого здоровья, мира и процветания.

В свою очередь, Мишустину Никол Пашинян сказал, что "бессмертный подвиг наших отцов и дедов, всех тех, кто плечом к плечу героически сражался на поле брани и самоотверженно трудился в тылу, навсегда останется в наших сердцах".