На Красной площади проходит парад Победы

9 мая. 10:01

Ровно в 10:00 9 мая в Москве на Красной площади под бой курантов начался парад Победы в честь 77-летней годовщины победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Принимает парад Победы министр обороны Сергей Шойгу.

После обращения к россиянам президента России Владимира Путина по брусчатке Красной площади пройдут парадом 11 тыс военнослужащих всех видов и родов ВС РФ, 131 единица военной техники.

Известно, что первым в колонне боевой техники проедет танк Т-34-85, за ним проследуют самые современные модели российских боевых машин.

Воздушная часть парад в этом году отменена из-за погоды. По плану в воздухе первыми должны были пролететь военный вертолеты, включая крупнейший в мире Ми-26, затем стратегические ракетоносцы, бомбардировщики, истребители и МиГ-31И – носитель сверхзвуковой ракеты "Кинжал". Завершать парад должны были штурмовики Су-25.

Шествие "Бессмертного полка" на Красной площади назначено на 15:00.