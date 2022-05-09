Сердар Бердымухамедов впервые поздравил Туркменистан с Днем Победы

9 мая. 9:48

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сегодня впервые поздравил туркменских граждан с 77-й годовщиной Великой Победы. Его обращение было опубликовано в газете "Нейтральный Туркменистан".

"Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов! День Победы – праздник, напоминающий человечеству о необходимости жить в мире, дружбе, солидарности, воспитывающий в поколениях высокие чувства патриотизма и гуманизма", - заявил Сердар Бердымухамедов.

Президент Туркменистана подчеркнул, что защитники Родины проявляли в те годы беспримерную отвагу. "Страдания и муки суровых военных лет, нанесенный ими урон, героические страницы истории этого периода никогда не будут забыты! Герои, явившие пример мужества и отваги в беспрецедентных сражениях 1941–1945 годов, будут вечно живы в наших сердцах и удостоены вечной славы и почета!" – заключил он.

Также в документе отмечено, что Туркменская ССР в годы войны отправила на фронт более 180 тыс солдат и офицеров. 104 туркменских воина стали Героями Советского Союза, 15 – полными кавалерами ордена Славы, свыше 70 тыс получили боевые награды.