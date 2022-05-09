Касым-Жомарт Токаев поздравил Казахстан с Днем Победы

9 мая. 9:38

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанским гражданам с поздравлениями по случаю 77-й годовщины Великой Победы.

"Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем Победы! 9 мая – особенный день в истории нашей страны. Это день преклонения перед подвигом наших дедов и отцов, бабушек и матерей. Это день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев – победителей фашизма", - подчеркнул президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Великая Победа стала возможной благодаря беспримерному мужеству и крепости духа фронтовиков и тружеников тыла. "Наш священный долг – всегда помнить, какую высокую цену они заплатили за нашу свободу, за наше право жить и созидать", - заявил он.

Президент Казахстана сообщил, что на сегодня в республике осталось 376 ветеранов и 68347 тыловиков. "Низкий поклон вам от всех граждан нашей страны!" – заключил Касым-Жомарт Токаев, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.