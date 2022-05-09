9 мая. 9:29

Сегодня утром, в 77-летнюю годовщину Великой Победы, президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил память азербайджанских воинов, погибших за победу над фашизмом. Он посетил могилу дважды Героя Советского Союза генерал-майора Ази Асланова и возложил венок к его памятнику.

Напомним, что Азербайджанская ССР в годы войны направила на фронт 600 тыс солдат и офицеров, из них более 300 тыс героически отдали жизни за Великую Победу. Свыше 130 азербайджанских воинов были удостоены звания Героя Советского Союза, порядка 170 тыс получили боевые награды.

Историки обращают внимание, что решающую роль в Великой Победе играла азербайджанская нефть, поскольку именно АзССР поставляла подавляющую часть горюче-смазочных материалов для армии: 90% моторного масла, 80% бензина и 70% нефти.

Азербайджанская Республика ежегодно отмечает День Победы 9 мая, ветераны неизменно окружены заботой государства. Власти Азербайджана подчеркивают, что память о погибших за Великую Победу всегда будет жить в сердцах азербайджанского народа.