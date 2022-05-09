77 лет Великой Победы

Сегодня особый день – 77-я годовщина Великой Победы 9 мая 1945 года. В этот день была поставлена точка в Великой Отечественной войне СССР против нацистской военной машины, борьба крайнего национализма, нацелившегося на уничтожение целых рас, и интернационального единства народов Советского Союза завершилась полным разгромом фашистской идеологии. Враг был не просто изгнан из стран, куда он вторгся, но ликвидирован в собственном государстве. Вся Европа без исключения была очищена от болезни нацизма.

День Победы – это святой праздник для всех, кто хранит историческую память о подвиге предков, вставших плечом к плечу для защиты Родины от уничтожения в жерновах нацизма. В наши времена этот день по-прежнему объединяет государства, возникшие при распаде СССР: он отмечается не только в странах-союзниках России, как Азербайджан, Армения, Беларусь и Казахстан, но и в стране, разорвавшей дипломатические отношения с РФ 14 лет назад, - Грузии. Празднуют День Победы в Туркменистане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане.

У руководства и народов всех этих стран есть понимание, что Великая Победа – это заслуга всех, кто боролся против нацизма. Каждая союзная республика, ставшая впоследствии независимым государством, отправила на фронт десятки и сотни тысяч солдат, у каждого народа были свои герои, каждая семья потеряла кого-то в боях. Те же, кто остались дома, напряженно трудились в тылу. Великая Победа стала возможной только благодаря всеобщему героизму, ежедневным боевым и трудовым подвигам. Она и правда была одной на всех.

Хранить историческую память о победителях – это естественное обязательство их потомков, включая и нас, и наших детей. И если удастся защитить ее от искажения и забвения, она всегда будет объединять людей, чьи прадеды одолели коричневую чуму. Этот закон памяти действителен для всех народов постсоветского пространства, а в России он является одной из основ межнациональной стабильности. Потому-то День Победы и воспринимается как важнейший, великий праздник – это подлинный праздник мира и торжества жизни над смертью.

"Вестник Кавказа" поздравляет наших читателей и зрителей из всех стран мира с 77-й годовщиной Великой Победы. С Днем Победы!