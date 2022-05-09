Обзор СМИ Кавказа 2 - 8 мая

В преддверии 77-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне, в СКФО проходят памятные мероприятия.

Газета "Северная Осетия" информирует, что активисты Совета молодежи филиала "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго" почтили память и благоустроили территорию Аллеи славы энергетиков–ветеранов. По архивным данным в годы войны на фронт ушло более 40 энергетиков из Северной Осетии. В преддверии 9 Мая по традиции администрация Владикавказа выпускает на городской маршрут исторический вагон — кинотрамвай "Победа". Снаружи он оформлен в соответствии с тематикой праздника, в салоне атмосферу поддерживают любимые фильмы о войне.

В Ингушетии 100-метровая Георгиевская лента украсила Башню согласия - самое высокое каменное сооружение в столице региона Магасе, пишет местная газета "Сердало".

В Дагестане, в рамках патриотической акции "Вахта памяти", проходит акция "Знамя Победы", направленная, в частности, на поддержку участников специальной военной операции на Украине. Инициированная главой региона Сергеем Меликовым пройдет по 10 мая во всех городах и районах Дагестана. В образовательных учреждениях пройдут открытые уроки, будут организованы авто- и мотопробеги, интернет-акции, специальной символикой будут украшены улицы и проспекты городов и сел, фасады и окна учреждений, говорится на сайте Министерства юстиции Дагестана.

Большая патриотическая программа запланирована на 9 мая. В республиках пройдут митинги, парадные марши и шествия "Бессмертного полка", возложение венков к памятникам погибших воинов и другие мероприятия.

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Газета "Кабардино-Балкарская правда" отмечает, что показатель объемов введенного жилья в республике на одного жителя практически приблизился к общероссийскому уровню (0,636 кв. м.), составив 0,591 кв. метра на одного человека. В прошлом году организациями всех форм собственности и самими жителями введено в эксплуатацию 514,4 тыс. кв. метров общей площади жилья, что составило 102,8% к показателю 2020 года и выше запланированного объема. В этом году в республике также сохраняется положительная динамика темпов строительства жилья. Как отметил глава КБР Казбек Коков по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию, в республике планируется ввести 512 тыс. кв. метров жилья. За январь-апрель уже введено в эксплуатацию 103,3 тыс. кв. метров, что в 1,5 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. По мнению главы республики, продолжающийся рост связан с комплексом мер стимулирования строительства жилья путем развития инженерной и социальной инфраструктуры, в том числе в районах новостроек. Всего в КБР до 2030 года по региональному проекту "Жилье" планируется ввести 7 млн кв. метров.

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С 18 по 20 мая в Нальчике, на базе Северо-Кавказского государственного института искусств, при поддержке Министерства культуры РФ, пройдет III Северо-Кавказский молодежный кинофестиваль "Кинокавказ – 2022". За три дня зрители смогут увидеть более 40 картин, представленных в таких номинациях, как: короткометражный игровой фильм, короткометражный анимационный фильм, телевизионный документальный фильм, социальный ролик, сообщает карачаево-черкесская газета "День республики". Претендентами на участие в кинофестивале стали более 360 молодых кинематографистов в возрасте до 35 лет из 58 регионов России и 17 зарубежных стран. В шорт-лист отборочной комиссией включены фильмы представителей 13 регионов России и 3 стран (Казахстан, Узбекистан, Киргизия). Их авторы уже получили приглашение на фестиваль. Проекты, прошедшие отбор и попавшие в список, включены в конкурсные показы.

Фильм режиссера из Северной Осетии Ангелины Битаровой "Я здесь", вошедший в шорт-лист кинофестиваля, создан по заказу газеты "Северная Осетия" в рамках антинаркотического медийного проекта "Перезагрузка". Картина будет представлена в конкурсной номинации "Социальный видеоролик". "Мне кажется, это та самая обратная связь, которая очень заряжает. К тому же тема социального ролика "Я здесь" очень важна. Надеюсь, его просмотр кого-то убережет от беды, заставит задуматься о своем будущем", - отметила автор ленты. Фильм "Мундир" Артура Кенчешаова из Карачаево-Черкесии рассказывает про двух молодых воров, которые проникают в квартиру ветерана и забирают с собой его китель с орденами, чтобы продать на черном рынке, но со временем к одному из них приходит осознание, что значит война и через что прошли наши прадеды.

О фильме молодого режиссера Асламбека Арипханова "Без преград" рассказывает портал "Чечня сегодня". Он снял фильм о таксисте, услугой которого как-то воспользовался и тем самым нашел героя для фильма. Ему захотелось рассказать о человеке, для которого нет преград. Аманду Асуханов инвалид с рождения, но, несмотря на это, живет полноценной жизнью, каждый день радуется новым маленьким победам. Еще один чеченский фильм - "Победа" Асма Мажетовой - о силе добра, о деятельности регионального общественного фонда им. Ахмата Кадырова, благотворительной организации, образованной в 2004 году.

В рамках кинофестиваля состоится и образовательный форум. В его программу включены лекция, мастер-классы, режиссерский анализ и обсуждение фильмов. По словам продюсера фестиваля Артема Челикина, за три дня гости форума смогут поучаствовать в обширной образовательной программе, узнать новое о кинопроизводстве, научиться смотреть кино как профессионалы. Образовательный форум "Кинокавказа" поможет собрать в одном месте ведущих специалистов в области кинематографа и тех, кто только начинает свой путь в кино.

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В Дагестане в культурно-выставочном центре Национального музея им. А. Тахо-Годи впервые открылась масштабная коллективная выставка известных художников со всего Северного Кавказа. Организаторы проекта через современное творчество знакомят зрителей с жанровым и стилевым богатством многонационального искусства регионов.

На выставке представлены произведения мастеров изобразительного искусства конца ХХ – начала ХХI веков из собрания Северокавказского филиала Государственного музея Востока (Республика Адыгея, Майкоп). Это более 50 работ живописи, графики и предметов декоративно-прикладного искусства. "Это не просто экспозиция — это наша общая история. Здесь можно увидеть работы, выполненные в разных направлениях и стилях. Представленные авторы удостоены почётных званий и наград, их творчество является значительным вкладом в изобразительное искусство России, — рассказывает куратор проекта, заместитель директора Нацмузея Дагестана Джамиля Дагирова. — Современное состояние изобразительного искусства подготовлено не одним поколением художников. Основы его заложены дагестанцами Муэтдином Араби Джемалом и Халилом Мусаевым, осетинами Коста Хетагуровым, Махарбеком Тугановым, Давидом Дзантиевым, чеченцем Петром Захаровым и другими представителями кавказского искусства, получившим образование в Москве и Санкт-Петербурге.

Как отмечает искусствовед, появление профессионального изобразительного искусства на Северном Кавказе приходится на 1920–е годы. Дагестан и Адыгею объединяют культурные связи, и это не первая совместная выставка. В 2018 году Нацмузей представил в Майкопе большую ретроспективную выставку "Сценография Дагестана". Там же в качестве обменной 29 апреля открылась выставка-проект "Дагестанская мадонна. Пространство и традиции". В проекте в параллель картинам выложены истории, рассказанные через видеоарт и поэзию.

Директор Северокавказского филиала Государственного музея Востока Аминат Сообцокова отметила, что Государственный музей Востока – единственный в России, который специализируется на собирании, изучении и популяризации произведений искусства народов Востока. "Мы знаем, насколько Дагестан богат художниками, как развито здесь искусство, и поэтому не могли не воспользоваться возможностью представить в регионе, воспетом поэтами, работы всех кавказских талантов. Мы повествуем о своем народе через искусство, а язык искусства – глубокий и пронзительный. В них можно прочесть историю Северного Кавказа", - говорит она.

Выставка, организованная в рамках Национального проекта "Культура", продлится до 29 мая.