Эрдоган: матери заслуживают самого большого уважения

8 мая. 21:59

Сегодня во всем мире отмечался День матери. По этому случаю поздравление турецким матерям опубликовал в соцсетях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Поздравляю с Днем матери наших матерей, которые посвящают свою жизнь своим семьям и неизменно заслуживают самого большого уважения", - сказано в поздравлении Эрдогана.

Президент Турции подчеркнул, что чтит память ушедших из жизни матерей с благодарностью и уважением.

К словам поздравления он приложил видеоролик, в котором музыкант Ибрагим Садри исполняет свое стихотворение "Прощай, мама" и демонстрируются фотографии матерей шехидов и матери самого турецкого президента Тензилы Эрдоган.