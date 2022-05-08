Весь Азербайджан будет обеспечен Интернетом до 2025 года

8 мая. 21:43

Как сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, до 2025 года вся территория республики будет охвачена Интернетом. С этой целью сейчас полным ходом ведутся работы в рамках государственно-частного партнерства.

ООО Aztelekom и Baktelecom проводят широкополосный Интернета на основе Стратегической дорожной карты. Благодаря этому абоненты получат доступ в сеть со скоростью до 100 Мбит/с с возможностью пользоваться сразу несколькими услугами связи по одному кабелю.

"В настоящее время в столице и регионах для удовлетворения потребностей населения в телекоммуникационных услугах и повышения качества обслуживания строится оптическая сеть на базе технологии GPON (Gigabit Passive Network). В ходе реализации проекта осуществляется замена проводов с истекшим сроком эксплуатации на долговечные оптоволоконные линии и установка современного оборудования OLT (Optical Line Termination)", - приводит информацию Минцифры Тренд.

Aztelekom, Baktelecom и Azəronline к настоящему времени подготовили инфраструктуру для перехода 436 тыс домохозяйств на гигабитную сеть GPON.