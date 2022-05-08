В "Боржоми" призвали к ответу премьер-министра Грузии

8 мая. 21:29

Сотрудники IDS Borjomi, чьи заводы с конца апреля простаивают из-за экономических последствий российской военной спецоперации на Украине, потребовали сегодня встречи с премьер-министром Грузии, а также с гендиректор компании.

Об этом они заявили на очередной акции протеста против прекращения работы заводов. Ранее компания предложила сотрудникам новые условия работы, но согласились с ними не все, после чего IDS Borjomi сократила каждого 14-го рабочего.

Как пишет Спутник-Грузия, протестующие хотят не только восстановления на местах и возврата прежних контрактов, но и повышения зарплаты на 10%.

Вместо премьер-министра и гендиректора IDS Borjomi с ними пока что контактирует чиновник Минздрава Грузии. Протестующие обещают продолжить акции до победного конца.