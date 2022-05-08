Местных специалистов поэтапно обучат в первом в Чечне центре ЭКО

8 мая. 21:14

Поэтапное обучение местных специалистов будет проводиться в первом в Чечне центре экстракорпорального оплодотворения, рассказал сенатор от республики, зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмад Ахмадов.

По его словам, на сегодня в центре частично работают медицинские специалисты из Чечни, это уролог-андролог, врач-эмбриолог, которого уже обучили в центре.

"Другие специалисты приезжают по графику из Москвы, Нальчика, Махачкалы, [привлечен] работающий средний медицинский персонал из нашего региона. В дальнейшем Центром запланировано поэтапное обучение всех специалистов из нашей республики", - цитирует сенатора ТАСС.

Напомним, первый в Чечне центр вспомогательных репродуктивных технологий заработал на базе регионального перинатального центра в Грозном в начале марта. Он действует с учетом местного менталитета: потоки пациентов разделяются на мужские и женские.