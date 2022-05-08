Ирак пообещал Ирану заплатить за газ в течение трех лет

8 мая. 20:58

Официальный представитель Минэнерго Ирака Ахмед Муса сообщил иракской газете "Аль-Сабах" об успешных газовых переговорах с Ираном.

Прежде всего Иран согласился на то, что Ирак погасит долги за газ в течение трех лет, пишет IRNA.

Кроме того, Иран резко увеличит поставки газа в Ирак – с 8 млн кубометров в сутки до 30 млн кубометров в сутки.

Отметим, что Ирак использует газ преимущественно для энергогенерации – страна нуждается в 36 ГВт в самые тяжелые месяцы. При этом арабские страны Персидского залива не продают ему газ по взаимовыгодным условиям, и Багдад продолжает закупать голубое топливо в Иране.