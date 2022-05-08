На Ставрополье мошенник выманил у доверчивой пенсионерки почти миллион рублей

8 мая. 20:43

В ставропольском Буденновске 67-летняя жительница стала жертвой мошенника и обратилась за помощью в полицию.

Полицейским пострадавшая пояснила, что купила через Интернет лекарства, после чего получила телефонный звонок. Незнакомый мужчина заявил, что компания-производитель купленного лекарства является незаконной в России, и покупательнице из-за этого положена компенсация.

При этом для получения компенсации он потребовал от пенсионерки перевести на его счет 800 тыс рублей как "задаток". Никаких денег после этого перевода жительница Буденновска, разумеется, не получила.

Полиция работает над идентификацией и локализацией мошенника.