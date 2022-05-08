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Как политики повлияют на решения по Храмовой горе

The Jerusalem Post
Как политики повлияют на решения по Храмовой горе

Вчера лидер арабской партии Израиля "Раам" ("Объединенный арабский список"), входящей в правительственную коалицию, Мансур Аббас заявил, что решение палестино-израильского конфликта включает в себя "создание палестинского государства на Западном берегу и в Газе со столицей в Иерусалиме, в центре которого находится мечеть Аль-Акса". На следующий день премьер-министр Нафтали Беннетт отклонил требование Аббаса предоставить Иордании больше права голоса при принятии решений по Храмовой горе.

The Jerusalem Post рассказывает, что в субботу вечером Аббас написал на арабском языке в одной из популярных соцсетей, что взгляды "Раама" на мечеть Аль-Акса основаны на договоренностях между Израилем и Иорданией в отношении священного места. Источники, близкие к Аббасу, отметили, что в его заявлении не было непосредственных требований. Но соратники Беннета заявили, что премьер-министр чувствовал себя обязанным отреагировать, особенно в связи с возвращением Кнессета с весенних каникул.

"Хочу прояснить, что нет и не будет никаких политических соображений, когда речь заходит о войне с терроризмом, и, конечно же, все решения относительно Храмовой горы и Иерусалима будут приниматься правительством Израиля, которое является суверенным государством, без учета каких-либо иностранных соображений", - сказал Беннет. - Мы отвергаем любое иностранное вмешательство в решения правительства Израиля. Израиль, разумеется, будет продолжать поддерживать должное уважение ко всем религиям в Иерусалиме, как мы это делали и будем продолжать делать. Объединенный Иерусалим является столицей только одного государства - Государства Израиль".

Сейчас коалиция Беннета пытается разработать стратегию сохранения единства правительства, когда Кнессет соберется вновь. Но Аббас не принимает в этом участия. С ним будут проведены отдельные переговоры, чтобы получить голоса четырех его депутатов против законопроекта, который будет вынесен на голосование в среду и положит начало процессу роспуска Кнессета и инициированию досрочных выборов. "Каждый, кто имеет хоть каплю национальной и гражданской ответственности, должен работать в полную силу, чтобы сохранить хорошее правительство, которое у нас есть, - сказал Беннет кабинету министров. - Ожидаю, что все партии и их руководители будут способствовать этому, как они это делали".

Между тем сегодня лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху созвал лидеров оппозиционных партий в парламенте, чтобы активизировать усилия по свержению правительства. "Правительство потеряло большинство в Кнессете, - заявили главы оппозиционных партий в совместном заявлении. - У них нет легитимности со стороны общественности".

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