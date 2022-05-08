Башар Асад назначил сирийским послом в Армении Нору Арисян

8 мая. 20:27

Президент Сирии Башар Асад назначил сегодня нового сирийского посла в Армении – им стала член Народного совета САР Нора Арисян.

На посту дипломатического представителя Сирии в Армении Нора Арисян сменит Мухаммада-Ахмада Хаджа, проработавшего в этой должности 5 лет.

Как пишет Спутник-армения, Нора Арисян – филолог и писатель, единственная женщина-член Союза арабских писателей. Ранее работала пресс-секретарем посольства Армении в Сирии и консультантом в Минкульте САР. С 2013 года возглавляет кафедру армяноведения университета Дамаска.