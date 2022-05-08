Болгария пригрозила Еврокомиссии вето на эмбарго российской нефти

8 мая. 20:13

Глава Минфина Болгарии Асен Василев сообщил сегодня, что София вынудила Еврокомиссию отложить общеевропейское эмбарго на российскую нефть.

"Переговоры по нефти в настоящее время продолжаются, мы хотим быть в числе государств, которым будет предоставлена отсрочка на введение запрета на российскую нефть. Если этого не произойдет, то мы не поддержим санкции и наложим вето", - приводит его слова ТАСС.

Василев подчеркнул, что Болгарии важнее всего соблюдение собственных интересов. "Если возможны исключения из эмбарго на поставку нефти для ряда стран, то мы должны быть в этой группе, если будет что-то другое, то это манипуляция", - подчеркнул глава Минфина.

Напомним, ранее Болгария отказалась покупать российский газ за рубли и была отключена "Газпромом" от поставок.