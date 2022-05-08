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Болгария пригрозила Еврокомиссии вето на эмбарго российской нефти

Болгария пригрозила Еврокомиссии вето на эмбарго российской нефти

Глава Минфина Болгарии Асен Василев сообщил сегодня, что София вынудила Еврокомиссию отложить общеевропейское эмбарго на российскую нефть.

"Переговоры по нефти в настоящее время продолжаются, мы хотим быть в числе государств, которым будет предоставлена отсрочка на введение запрета на российскую нефть. Если этого не произойдет, то мы не поддержим санкции и наложим вето", - приводит его слова ТАСС.

Василев подчеркнул, что Болгарии важнее всего соблюдение собственных интересов. "Если возможны исключения из эмбарго на поставку нефти для ряда стран, то мы должны быть в этой группе, если будет что-то другое, то это манипуляция", - подчеркнул глава Минфина.

Напомним, ранее Болгария отказалась покупать российский газ за рубли и была отключена "Газпромом" от поставок.

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