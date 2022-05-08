В Каспийске появился памятник создателям города

8 мая. 19:43

Как сообщили сегодня в пресс-службе администрации Каспийска, накануне в городе был открыт памятник его первостроителям.

"В Каспийске состоялась торжественная церемония открытия памятника первостроителям города. В мероприятии приняли участие мэр города Борис Гонцов, заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров, советский и российский ученый Герман Кириленко", - приводит сообщение мэрии Каспийска ТАСС.

Памятник был открыт в год 90-летия Каспийска, основанного в 1932 году в 18 км от Махачкалы. Изначально город назывался Двигательстрой, поскольку он возник вокруг завода "Дагдизель". Завод по-прежнему является градообразующим предприятием Каспийска, на нем трудится около 2 тыс человек.