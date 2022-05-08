США запретили России бульдозеры, консалтинг и рекламу

8 мая. 19:29

Белый дом объявил сегодня о новых антироссийских санкциях США. На этот раз ограничения введены против 33 граждан и России и 22 российских компаний.

В частности, под санкции попали три крупнейших телеканала – Первый канал, "Россия-1" и НТВ. Американским компаниям запрещено предоставлять им оборудование и продавать рекламу.

В финансовой сфере под личные санкции попали члены руководства Сбербанка и Газпромбанка. Также американским компаниям запрещено контактировать с Московским индустриальным банком и всего его дочерними структурами.

В промышленной сфере введен запрет на поставки американских двигателей и бульдозеров в РФ. По мнению Белого дома, этот запрет повлияет на российскую военную спецоперацию на Украине.

Всем американским гражданам и компаниям запрещено предоставлять российским предприятиям услуги аудита консалтинга и маркетинга, поскольку они "потенциально создают пути обхода санкций".