Страны G7 договорились жить без российской нефти

8 мая. 19:14

Сегодня президент США Джо Байден провел видеоконференцию с лидерами стран G7, на которой обсуждались новые санкции против России. Как сообщили в Белом доме, страны G7 договорились ударить по российскому нефтяному экспорту.

"Сегодня все страны G7 обязались постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти", - сказано в пресс-релизе Администрации Байдена.

Также Белый дом призвал G7 снять ограничения на экспорт продовольствия, чтобы защитить государства, присоединяющиеся к антироссийским санкциям, от продовольственного кризиса и помочь голодающим странам.