Премьера спектакля "Аршин мал алан" прошла в Даргинском театре в Избербаше

8 мая. 18:59

Премьера спектакля "Аршин мал алан" по пьесе азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова прошла в Даргинском театре им. О. Батырая на даргинском языке, рассказали в пресс-службе театра.

Он был поставлен в рамках федерального проекта "Единой России" "Культура малой Родины" - "Театры малых городов".

В работе над постановкой участвовали заслуженный деятель искусств РФ и Калмыкии, художественный руководитель Национального драматического театра имени Б. Басангова Борис Манджиев, режиссер по пластике, балетмейстер-постановщик, заслуженная артистка Башкортостана Рамиза Мухаметшина, художник-постановщик - народный художник РД Ибрагимхалил Супьянов.

"Сюжет комедийной постановки рассказывает о том, как молодой купец Аскер, чтобы жениться по любви, прибегнул к хитрости. По традициям Востока жених не может видеть лица невесты до свадьбы. Чтобы ловко обойти это устоявшееся правило, главный герой спектакля по совету своего слуги переодевается в уличного торговца тканями "аршинмалчи". Таким образом, он вхож в любой двор, а значит, может выбрать будущую жену на свое усмотрение", - приводит сообщение пресс-службы РИА "Дагестан".

Главную роль сыграл артист театра Абдусамад Алиев, в постановке задействованы заслуженные артисты Дагестана Аминат Дациева, Мухтар Нухов, Гасанкади Рабаданов, Рашидат Исмаилова, а также артисты театра Хузаймат Ибрагимова, Зарина Азизова и Алибхан Алибеков.