Эбрахим Раиси: страдания сирийцев приносят боль иранцам

8 мая. 18:44

Иранские СМИ распространили слова президента Ирана Эбрахима Раиси, сказанные на сегодняшних переговорах с президентом Сирии Башаром Асадом в Тегеране. Раиси подчеркнул, что Иран намерен оказывать всю возможную поддержку сирийцам.

"Нашим приоритетом является расширение двустороннего партнерства, в том числе по линии государственного и частного сектора. Иран будет продолжать оказывать всевозможную поддержку Сирии на фоне заметного ухудшения экономической ситуации в мире", - указал он.

Президент Ирана подчеркнул, что Исламская Республика обязательно поможет Сирии восстановиться после войны, поскольку "страдания сирийцев приносят боль иранцам", пишет агентство Tasnim.

Башар Асад, в свою очередь, охарактеризовал ИРИ как "верного друга и партнера" Сирии, заявив, что сотрудничество двух стран отвечает интересам народов всего Ближнего Востока.