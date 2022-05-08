Израиль объявил новый этап войны с террором

8 мая. 18:30

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на заседании правительства объявил о начале в стране нового этапа войны против террора. "Мы находимся в начале нового этапа в войне с терроризмом. Те, кто подстрекает, не смогут более спать спокойно", - заявил он министрам.

Беннет подчеркнул, что для израильского правительства на первом месте стоит безопасность. "Высшей миссией правительства Израиля является восстановление личной безопасности граждан Израиля. Мы продвигаем важные шаги, и первый из них – это создание национальной гвардии", - сообщил премьер-министр Израиля.

Формированием нацгвардии займется несколько ведомств. "Я поручил Совету национальной безопасности по согласованию с Министерством внутренней безопасности представить правительству до конца этого месяца упорядоченный и подкрепленный бюджетом план создания Национальной гражданской гвардии", - уточнил Нафтали Беннет.

Израильский премьер обратил внимание на необходимость вооруженного противостояния террору. "Раз за разом мы видим огромную разницу между террористическими инцидентами, в которых присутствовал ответственный гражданин с оружием, и теми, где такого не было", - указал он.

"Программа будет основана на пограничной полиции, а также на мобилизации подготовленных добровольцев и резервистов, которые будут определены как Национальная гражданская гвардия. Они будут задействованы при чрезвычайных ситуациях и во время массовых нарушений общественного порядка", - рассказал о функциях нацгвардии Нафтали Беннет.

Израильский премьер поблагодарил силовиков, которые сегодня утром нашли и обезвредили террористов, погубивших три дня назад в Эладе троих израильтян. "Мы сказали, что поймаем террористов, и мы это сделали. Сегодня утром наши силы захватили этих убийц, использовавших топоры для совершения невообразимо жестоких убийств", - сказал он.