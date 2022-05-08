Главного армавирского дашнака осудят за подкуп избирателей

8 мая. 18:14

Глава территориального органа националистической партии "Дашнакцутюн" в Армавире, чье имя скрыто за инициалами А. М., заподозрен в коррупции. Антикоррупционный комитет Армении возбудил против него уголовное дело за дачу взяток во время голосования.

Сотрудники АКА провели в армавирских офисах партии обыски и нашли тетради с рукописными списками избирателей и взятках, полученных ими на парламентских выборах прошлого года, пишет Спутник-Армения.

Каждый подкупленный избиратель получил по $30-40 на руки, всего же в Армавире на покупку голосов было потрачено $12 тыс. Еще на $7 тыс были подкуплены избиратели во время местных выборов.

Тетради озаглавлены характерно: "Ассигнования из верховного органа", "Ассигнования областной структуры" и "Ассигнования из штаба".

Сейчас АКА вместе со следственным комитетом устанавливает круг причастных к раздаче взяток, а также идентифицирует самих подкупленных избирателей.