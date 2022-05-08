Росгвардейцы спасли от огня семью в Северной Осетии

8 мая. 17:58

Как сообщили сегодня в Росгвардии, в североосетинском селе Октябрьское произошел пожар. Загорелся один из частных домов, и его жителям удалось спастись лишь благодаря своевременной реакции росгвардейцев.

Уточняется, что сотрудники отдела вневедомственной охраны Пригородного района обнаружили возгорание во время патрулирования, после чего вызвали пожарников и доложили дежурному.

В доме в этот момент находилось пять человек, включая четверо детей. Их экстренно эвакуировали в безопасное место прапорщик полиции Сослан Боцоев, сержант полиции Вадим Павлиашвили и младший сержант полиции Асланбек Хугаев, сказано на сайте Росгвардии.

"Как только мы заметили дым и возгорание, сразу сообщили дежурному. Ждать не стали и приняли меры по эвакуации людей. Удалось локализовать пожар. По-другому поступить не могли", - подчеркнул Сослан Боцоев.