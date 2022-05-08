Турецкие аэропорты приняли с начала года 41 млн человек

8 мая. 17:42

Как сообщили сегодня в Главном управлении государственных аэропортов Турции, с 1 января по 30 апреля 2022 года пассажиропоток в воздушных гаванях республики составил 41250184 человека.

Уточняется, что только за апрель аэропорты Турции приняли 11616346 человек на 61230 внутренних рейсах и 47304 международных рейсах. Пассажиропоток на внутренних рейсах в апреле составил 5389967 человек, а на международных рейсах – 6196846 человек.

Рост числа международных рейсов в апреле, пишет Анатолийское агентство новостей, составил 89,5%.

Кроме того, в апреле воздушным транспортом Турции были перевезены 299829 т грузов, из них 82,4% пришлось на международные перевозки.