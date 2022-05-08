Саргсян признал: его интересует только отставка Пашиняна

8 мая. 17:27

Один из зачинщиков Карабахской войны с Азербайджаном, идеолог современного армянского национализма и экс-президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что единственной целью протестов оппозиции является отставка премьер-министра Никола Пашиняна, и ничто другое их не интересует.

Саргсян назвал отставку Пашиняна "абсолютным приоритетом", пишет Спутник-Армения. "У армянства сегодня задача – отстранить этих от власти и заняться решением серьезных проблем", - сказал он на площади Франции, где проходит пикет движения "Сопротивление".

Мнение Саргсяна поддержал его соратник по избирательному блоку "Честь имею" Артур Ванецян. Протестующие по-прежнему не говорят о какой-либо позитивной программе развития Армении, а требуют исключительно ухода из власти Никола Пашиняна, чья партия "Гражданский договор" менее года назад победила на парламентских выборах.