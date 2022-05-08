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В Париже проходит "Бессмертный полк"

В Париже проходит &quot;Бессмертный полк&quot;

В настоящее время в Париже идет памятная акция "Бессмертный полк". Шествие началось от главного входа кладбища Пер-Лашез и направилось к памятнику русским участникам движения Сопротивления.

Как пишет РИА Новости, в акции участвуют десятки человек, включая граждан России, Беларуси и Украины. Они несут портреты воевавших в Великую Отечественную войну родственников и поют песни военных лет.

Отметим, что акцию попытались сорвать провокаторы, но они были блокированы полицией и выдворены с места проведения "Бессмертного полка".

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