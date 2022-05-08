СМИ: Венгрия не дала ЕС договориться по санкциям против России

8 мая. 16:43

Как сообщает агентство Bloomberg, заседание постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе закончилось сегодня ничем. Постпред должны были согласовать шестой пакет санкций против России, однако против него выступила Венгрия.

"Двадцать семь постпредов ЕС на встрече в воскресенье не смогли достичь соглашения. Ожидается, что обсуждение продолжится в ближайшие дни", - сказано в сообщении агентства.

Источники Bloomberg уточнили, что Венгрия не соглашается на введение запрета импорта нефти из РФ, из-за чего невозможно принять весь шестой пакет антироссийских санкций.