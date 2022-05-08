Армения огласила туристическую статистику

8 мая. 16:28

Как сообщил сегодня в соцсетях глава Минэкономики Армении Ваан Керобян, в апреле 2022 года туристической поток в республику увеличился более чем на 100% в сравнении с ковидным апрелем 2021 года.

Керобян уточнил, что в апреле 2022 года в Армении побывали 96938 туристов, в то время как в апреле 2021 года – только 41881 человек. Также министр напомнил, что в апреле 2019 года этот показатель составил 137597 человек (в апреле 2020 года, во время всеобщего локдауна – 0).

Всего за первый квартал 2022 года в Армению прибыли 250798 туристов, что все еще уступает статистике доковидного 2019 года – 333150 туристов за первый квартал.

Как пишет Спутник-Армения, за первый месяц специальной военной операции России на Украине в Ереван и другие армянские города прибыли 70-75 тыс россиян. В армянских банках за это время было зарегистрировано 4,5 тыс счетов на российские паспорта.