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Альпинист из России погиб при восхождении на Эверест

Альпинист из России погиб при восхождении на Эверест

Российский альпинист Павел Кострикин погиб при восхождении на Эверест в Непале.

Как пишет ТАСС, первоначально было известно, что он умер в лагере на высоте 5360 м 7 мая. Незадолго до этого альпинист жаловался на самочувствие.

В посольстве РФ в Непале сообщили, что тело россиянина отправят в Катманду для вскрытия и выяснения точных причин смерти. В скором времени также должны приехать родственники погибшего, "чтобы решить вопрос о вывозе тела или погребении".

В ведомстве заявили, что мужчину не удалось спасти в лагере, который находится на высоте 6,1 тыс м. Уточняется, что альпиниста пытались доставить вниз со склона, но вертолет не смог выполнить задачи из-за погоды.

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