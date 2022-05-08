Создание туристических центров в России будет ускорено 

8 мая. 15:25

В России важно ускорить создание новых туристических центров и расширить существующие, считает заместитель министра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев.

"Важная задача сегодня - ускорить создание новых туристических центров в России, увеличить пропускную способность уже сложившихся точек туристического притяжения.

Внимание к индустрии гостеприимства в нашей стране растет и необходимо уже с первых шагов организовать максимально слаженное и результативное взаимодействие частных инвесторов, корпорации, регионов, муниципалитетов, подрядных строительных организаций", - приводит его слова пресс-служба ведомства.

В рамках государственной программы "Развитие туризма" в этом году планируется реализация 50 инвестиционных проектов, разработка трех мастер-планов развития туристских территорий, а также создание не менее 22 объектов обеспечивающей инфраструктуры.

На создание обеспечивающей инфраструктуры в 2022 году выделено 2,4 млрд рублей, Минстрой в настоящее время собирает заявки от регионов для предоставления субсидий федерального бюджета.