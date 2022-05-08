ЕС обяжет своих членов делиться газом друг с другом

8 мая. 15:10

Еврокомиссия запланировала 18 мая утвердить план по энергосбережению на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа, сообщает испанское издание El Pais.

По их данным, мера может коснуться почти всех членов Евросоюза. Имеющие альтернативные источники поставок страны обязаны делиться энергоресурсами с наиболее "пострадавшими" государствами.

"Брюссель также потребует, чтобы нормирование энергии, которое начнется с промышленного сектора, применялось таким образом, чтобы компании в странах, которые обеспечены лучше, не имели конкурентного преимущества перед компаниями «пострадавших стран", - сказано в сообщении.

Газета пишет, что уже ряд членов Евросоюза начали принимать меры по сдерживанию потребления. Так, в некоторых странах в зданиях снизили температуру.

"Риск возникновения чрезвычайной ситуации с энергией возрастает с каждой минутой", - повествует автор статьи.

Кроме того, издание заявляет, что Евросоюз будет применять действующий с 2017 года регламент о безопасности поставок.