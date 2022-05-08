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Выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися

Выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися

Секретарь ЦИК Южной Осетии Кристина Авлохова заявила, что явка на выборы президента республики превысила 30%.

"Барьер в 30% преодолен. Выборы президента состоялись", - приводит слова Авлоховой РИА Новости.

Президентские выборы в Южной Осетии начались в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08:00 по московскому времени, а закроются в 20:00.

Выборы могут считаться состоявшимися, если явка составит более 30% избирателей. Победитель определится простым большинством голосов.

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