Сильные дожди привели к сходу оползней в Грузии

8 мая. 14:39

В регионе Мцхета-Мтианети на востоке Грузии ведутся работы по очистке дорог от сошедших оползней, сообщает пресс-служба мэрии Душетского района.

"Из-за проливных дождей в муниципалитете остаются активные зоны стихии, и мы вместе с соответствующими ведомствами продолжаем ликвидационные мероприятия", - цитирует пресс-служба мэра Душетского района Мацацо Нариманидзе .

Отмечается, что уже очищен участок дороги Гамси-Чохи в Гудамакари и дорога, ведущая к селам ущелья Бакурхеви. Работы по очистке также ведутся на дороге к селам ущелья Хандо в Пасанаури.

В мэрии добавили, что в Уканапшави на участке дороги Шуапхо-Лашари дожди приводят к появлению новых оползнеопасных зон.