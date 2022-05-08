Подача питьевой воды приостановлена в Самарканде

8 мая. 14:16

В Самарканде временно приостановили подачу питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Самарканд сув таъминоти".

Водоснабжение отсутствует в домах, расположенных по следующим адресам: на улице Амира Темура, ТЦ Атлас, Ургенчской, Пенджекентской, И.Каримова, Регистане, Саттепо, Узбекистанской, Гагарина, Бустонсарой и другие.

В пресс-службе отметили, что перебои произошли из-за колебаний электроэнергии. Также сообщается, что на перекрестке улиц М.Барака и М.Улегбек произошла утечка воды.

В данное время информации о точном времени нормализации подачи воды нет.