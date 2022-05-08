В Анкаре прошел "Бессмертный полк"

8 мая. 13:39

В посольстве России в Анкаре состоялась акция "Бессмертный полк", в ней участвовали более 300 человек.

Как сообщает РИА Новости, участники возложили венок к памятнику погибшего посла Андрея Карлова, который был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника".

Выступивший на мероприятии посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что "нацисты по-прежнему поднимают голову". "Мы с вами, все те, кто здесь собрался, мы для них не люди, "недочеловеки". Мы обязаны помнить тех, кому обязаны жизнью. Тех, кто победил вчера, чтобы мы победили сегодня. Помнить то, какой ценой завоёвано счастье", - сказал дипломат.

После была объявлена минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.