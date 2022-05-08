Обязательный ПЦР-тест в аэропорту отменят в Израиле

8 мая. 13:25

С 20 мая Израиль отменит обязательный ПЦР-тест в аэропорту при прибытии в страну, иностранцам с 10 мая разрешат сдавать перед вылетом тест на антиген вместо ПЦР, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

"Пассажирам, приземляющимся в аэропорту Бен-Гурион с 20 мая 2022 года, больше не нужно будет проходить ПЦР-тест", - сказано в сообщении.

Отмечается, что решение принято в связи со снижением заболеваемости и по итогам оценки ситуации с участием работников ведомства и сотрудников Управления аэропортов.

Также, начиная с 10 мая, гражданам других стран, вылетающим в Израиль, разрешат перед посадкой предъявить негативный результат тестирования на антиген вместо обязательного ПЦР-теста. В Минздраве добавили, что выбравшим проверку на антиген путешественникам необходимо сделать ее в лаборатории за сутки до вылета в Израиль.