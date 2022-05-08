Десятки объектов культурного наследия отреставрируют в Узбекистане в этом году

8 мая. 13:10

В Узбекистане утвержден адресный перечень объектов материального культурного наследия, нуждающихся в реставрации в 2022 году. Такое сообщение распространила пресс-служба Агентства культурного наследия при Минтуризма страны.

Список включает 34 объекта, на их ремонт из госбюджета выделят 75 млрд сумов, передает Sputnik Узбекистан.

Реконструированы будут медресе Баходира Ялангтушбия, руины крепости Талипоч, медресе "Улугбек", медресе Амира Олимхана, Кук Гумбаз, Белый дворец, летняя резиденция Ислама Ходжи, Чодра ховли - состояние всех этих объектов ранее вызвало критику со стороны граждан.

Кроме того, планируются восстановительные работы на объектах культурного наследия Кушбеги, Саисхона, Саломхона, Тахтхона. В развалинах курганного комплекса "Арк" появится "археологический парк".

В последнем квартале года состоится ремонт и восстановление разрушенных частей и стен комплекса "Масджиди Калон" в Бухаре.