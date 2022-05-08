Анкара осудила нападение в Египте

8 мая. 12:39

МИД Турции осудил нападение на водонапорную станцию к востоку от Суэцкого канала в Египте, в ходе которого погибли 11 военных, еще пятеро получили ранения, передает "Анадолу".

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших египетских военных, а также пожелали скорейшего выздоровления раненым.

"Выражаем соболезнования семьям погибших, всему братскому народу и государству Египта, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.

ВС Египта 7 мая сообщили о гибели 11 военнослужащих и ранении пяти человек в результате столкновения, произошедшего после нападения на водонапорную станцию.