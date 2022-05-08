Мир может столкнуться с сильнейшим голодом со времен Второй мировой

8 мая. 12:19

Возникший из-за коронавирусной пандемии и обострения ситуации на Украине кризис может привести к усугублению проблемы голода во всем мире, заявила глава министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце.

По ее словам, ситуация драматична из рекордного роста цен на продукты. Она отметила, что, по данным Всемирной продовольственной программы ООН, из-за острой нехватки еды страдают более 300 млн человек.

"Наиболее горькое послание состоит в том, что нам грозит самый страшный голод со времен Второй мировой войны с миллионами погибших", - сказала Шульце в интервью изданию Bild.