Путин поздравил страны постсоветского пространства с 77-й годовщиной Великой Победы

8 мая. 12:07

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР, а также народам Грузии и Украины по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Глава государства отметил, что в этот день мы отдаем дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм.

"Сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принёсшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы", – отметил Путин, пожелав новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.

В поздравлении, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, президент подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был разгромлен в Великой Отечественной войне.

Обращаясь к главам и гражданам зарубежных государств, Путин передал слова благодарности ветеранам фронта и тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долголетия.