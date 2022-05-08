В Израиле задержали стрелков, убивших трех израильтян в Эладе

8 мая. 11:56

Израильские силовики поймали двух палестинских стрелков, которые напали на мирных жителей 5 мая с использованием огнестрельного оружия и топора, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Задержаны два террориста, убившие трех израильских мирных жителей в теракте в городе Элад", - сказано в совместном заявлении военных, полиции и Службы общей безопасности ШАБАК, распространенном армейской пресс-службой.

Напомним, трое израильтян были убиты и еще несколько человек получили ранения в результате стрельбы в городе Элад 5 мая.