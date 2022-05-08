Бердымухамедов поручил уменьшить импорт продовольствия в Туркменистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на заседании правительства дал поручение сократить импорт продовольствия, пишет Turkmenportal.
По его словам, за последние четыре месяца, невзирая на прежние поручения, увеличились объемы некоторой поставляемой в Туркменистан из-за границы продукции.
"В связи с этим необходимо усилить работы по наращиванию выпуска отечественных товаров народного потребления и сокращению импорта продукции, в частности, продовольственной, которая может производиться в нашей стране", - пояснил глава государства.
Он дал вице-премьеру Чары Гылыджову ряд соответствующих поручений.