Бердымухамедов поручил уменьшить импорт продовольствия в Туркменистан

8 мая. 11:21

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на заседании правительства дал поручение сократить импорт продовольствия, пишет Turkmenportal.

По его словам, за последние четыре месяца, невзирая на прежние поручения, увеличились объемы некоторой поставляемой в Туркменистан из-за границы продукции.

"В связи с этим необходимо усилить работы по наращиванию выпуска отечественных товаров народного потребления и сокращению импорта продукции, в частности, продовольственной, которая может производиться в нашей стране", - пояснил глава государства.

Он дал вице-премьеру Чары Гылыджову ряд соответствующих поручений.