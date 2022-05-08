В России выявлено 5,4 тыс новых инфицированных коронавирусом

8 мая. 11:07

За минувшие сутки в России выявили 5 447 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 396, в Петербурге - 373, в Подмосковье - 309. В Краснодарском крае - 114, в Ставропольском крае - 74, в Крыму - 59, в Дагестане - 7, в Кабардино-Балкарии - 14, в Адыгее - 11, в Карачаево-Черкесии - 9, в Чечне - 8, в Ингушетии - 8, в Северной Осетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 18 227 666.

Госпитализированы за сутки 1 308 человек. Выздоровели – 6 682 пациента, за все время - 17 603 398.

Умерли за сутки 118 человек, с начала пандемии - 376 946.