Какие варианты замены российского газа в приоритете у Европы

С 1 апреля Россия начала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Отказ от операций в российской валюте в РФ расценивают как неисполнение обязательств по договорам. C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. Как отмечает Eurasianet, теперь европейцы ищут альтернативных поставщиков. На первом месте в их шорт-листе - Азербайджан.

В Болгарии утверждают, что дефицита газа не будет. Еще до начала российской спецоперации на Украине София подписала соглашение об импорте миллиарда кубометров азербайджанского газа в год по Южному газовому коридору, сети трубопроводов, проходящих через территорию Турции, а также по газопроводу через Грецию и в будущем по второй ветке, строительство которой завершится в этом году.

Сербия также может отказаться я от покупки газа из России и надеется на азербайджанский газ, но ей придется набраться терпения. Доставка будет осуществляться через Болгарию по трубопроводу, финансируемому ЕС (соответствующее соглашение было заключено в 2018 году). Его строительство стартовало в начале года, а завершение запланировано на октябрь 2023 года.

Спрос на газ в обеих странах относительно низкий: около 3-3,5 млрд кубометров в год в Болгарии и 2,7 кубометров - в Сербии. В настоящее время Азербайджан может поставлять на Балканы не более 10 млрд кубометров в год через Южный газовый коридор (ЮГК), который уже работает на полную мощность. Большая часть газа, поступающего по ЮГК, проходящему через Грецию в Албанию и дальше через Адриатику, зарезервирована для Италии и Центральной Европы, которой тоже придется искать новых поставщиков, если Россия перекроет краны.

Часть усиливающегося спроса может быть удовлетворена за счет СПГ, доставляемого на танкерах, но, очевидно, что не все нуждающиеся получат необходимый им газ. Сейчас обсуждается один из вариантов расширения азербайджанского экспорта, хотя его потенциал не так уж невелик. Акционер ЮГК, компания BP, заявила о рассмотрении возможности оптимизации газопровода ЮГК с целью увеличение его мощности на миллиард кубометров в год.

Азербайджану, чтобы удовлетворить внезапный спрос, необходимо согласие всех консорциумов, которые владеют каспийскими месторождениями, а также тремя трубопроводами, образующими ЮГК, на выделение миллиардов инвестиций в увеличение производства и расширение мощностей газопроводов. По данным азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR, которая является акционером всех азербайджанских месторождений, а также ЮГК, решение об увеличении экспортной мощности западной секции ЮГК до 20 млрд кубометров в год будет принято уже в этом году. Но неизвестно, откуда будут поступать дополнительные объемы газа.

BP уже давно предупреждает, что расширение добычи на месторождении Шахдениз, обеспечивающем азербайджанский газ, отправляемый на экспорт, не будет достаточно для новых мощностей ЮГК. Более приоритетные, по мнению BP, нетронутые резервы месторождения Азери-Чираг-Гюнешли, которым управляет корпорация и на котором добывается большая часть экспортной нефти Азербайджана. В рамках действующего соглашения с Баку, весь газ, который добывается на месторождении, либо закачивается обратно для увеличения добычи нефти, либо безвозмездно отдается SOCAR для обеспечения азербайджанских потребителей.

Развитие газового потенциала Азери-Чираг-Гюнешли потребует значительных инвестиций со стороны консорциума, владеющего месторождением, и, соответственно, изменения существующего соглашения. Даже при наилучшем раскладе потребуется несколько лет, чтобы начать производство, что в условиях газового кризиса неприемлемо.

Более дешевый вариант

Есть еще один вариант, рассматриваемый аналитиками и не требующий создания новой инфраструктуры. В декабре прошлого года Азербайджан заключил своп-соглашение с Туркменистаном, в рамках которого центрально-азиатская страна обязуется ежегодно отправлять два млрд кубометров газа в северо-восточный Иран, Тегеран аналогичный объем отправляет с северо-запада в Азербайджан, помогая таким образом стране удовлетворить собственный спрос. Своп-соглашение может быть расширено до 6 млрд кубометров в год, а дополнительный газ транзитом будет отправляться в Турцию и Европу, говорит Джон Робертс, аналитик по энергетике из Atlantic Council.

”Свободная мощность турецкой газовой транзитной сети - 4-5 млрд кубометров в год. Ее можно использовать для дополнительных поставок газа в Европу”, - пояснил Робертс. Хотя объемы и небольшие, их хватит, чтобы удовлетворить спрос некоторых европейских стран. Самое главное, что технически всё просто и на осуществление плана много времени не уйдет. В дополнение к свободным мощностям, у турецкой газовой сети есть еще две отдельные экспортные ветки: та, что меньше, ведет в Болгарию, а та, которая больше - в Грецию. В отличие от ЮГК, работающего на полную мощность, которую необходимо расширять, два дополнительных газопровода предоставляют определенные возможности.

Ветка, ведущая в Болгарию, может использоваться только летом, когда спрос на газ в Турции невелик, говорит Ариф Актюрк, бывший глава отдела закупок из BOTAŞ, турецкой государственной компании-оператора трубопроводов. ”А мощности газопровода в Грецию совершенно свободны и могут быть использованы круглогодично”, - сказал Актюрк, добавив, что из Греции газ мог бы поставляться дальше, на Балканы.