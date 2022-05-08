Турецкий ученый нашла лекарство против старения

Эмель Эрдал Чалыкоглу, дерматолог из Университета Девятого сентября в западной турецкой провинции Измир, использует личинки мухи "черная львинка" для создания основы продуктов против старения. Личинки, богатые белком и маслом, обладают антибактериальными и очищающими свойствами, а также обеспечивают увлажняющий эффект. По словам Чалыкоглу, личинки могут использоваться в том числе и для заживления ран.

Как отмечает турецкая "Сабах", в технологическом парке университета профессор вместе с мужем доктором Тамером Чалыкоглу создала компанию при поддержке Совета Турции по научно-техническим исследованиям. Ученые кормят мух фруктами и овощами, а затем добывают масло из их личинок. Другой биоматериал, остающийся от мух, можно использовать в качестве удобрения и корма для животных.

По словам профессора, косметическая промышленность уже давно сталкивается с нехваткой сырья, поскольку материалы, которые использовались ранее, загрязняли атмосферу, оставляя значительный углеродный след. ”Мы поставили перед собой задачу найти сырье, которое не вредило бы окружающей среде и оставалось экологически устойчивым”, - рассказала Чалыкоглу.

На небольшой ферме, созданной для львинок, поддерживаются определенные климатические условия, подходящие для спаривания. ”Мы собираем личинки, кормим их. Очень важно подобрать правильный рацион. Мы кормим их только органическими отходами, что позволяет получить качественное масло из личинки”, - объяснила профессор.

По ее словам, в масле из личинок львинок содержится лауриновая кислота, насыщенная и жирная. Она также содержится в кокосах и пальмовом масле, но ее извлечение из растительных продуктов вредит окружающей среде. Масло, добываемое из личинок мух, очень ценное. А лауриновая кислота, в нем содержащаяся, не отличается от той, которая есть в других источниках. Лауриновая кислота также входит в состав грудного молока. Кроме того, в масле львинок содержится пальмитиновая и линолевая кислота.

В качестве пробных продуктов, компания создала мыло, лосьон и крем на основе масла. Чалыкоглу говорит, что пока испытания проходят успешно. ”Эквивалент маслу черной львинки продается на мировых рынках по цене в €500 за литр, в то время как само масло личинок мух стоит всего €75 за литр, - сказала профессор, отметив низкую себестоимость производства. - С его помощью нашей стране может быть обеспечено два преимущества: во-первых, нам не придется полагаться на импорт, а во-вторых, производство масла идет на пользу окружающей среде, поскольку процесс предусматривает решение проблемы органических отходов. Нашим продуктом уже заинтересовались компании из Франции, Азербайджана и других стран”.