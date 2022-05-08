В Казахстане запустят новые рейсы из Нур-Султана в Актобе и Уральск

8 мая. 8:32

Новые рейсы из Нур-Султана в Актобе и Уральск появятся в Казахстане, сообщает пресс-служба авиакомпании FlyArystan.

Со 2 июня по четвергам и воскресеньям будут осуществляться рейсы из Нур-Султана в Актобе. Стоимость билетов - от 8 тыс тенге.

Авиарейс Нур-Султан - Уральск запустят 21 мая 2022 года. По этому направлению самолеты будут летать по понедельникам и субботам. Цена на полет начинается от 11,5 тыс тенге.

"Бронируя билеты, обратите внимание на тарифные пакеты, так вы сможете купить билеты с багажом со скидкой до 60%", - сказано в сообщении.